5600萬年前極熱　46%淺海物種滅絕　港大籲減碳勿重蹈覆轍

全球暖化日益嚴重、生物生存受嚴重威脅，原來類似極熱事件曾在5600萬年前發生。香港大學古生物學家研究歷史上最著名的極熱氣候「古新世—始新世極熱事件」(Paleocene-Eocene Thermal Maximum，下稱PETM事件)的成因及影響，發現當時氣候變暖會令淺水棲息區域變窄，導致46.2%不耐熱的淺海物種滅絕。研究指，PETM事件是現今人為氣候變暖最好的自然類比，警告人類若再不落力減碳，減緩氣候變化，將會有大規模的物種滅絕或消減。

PETM事件大約發生在5600萬年前，是一次歷史上最著名的極熱氣候事件之一，使地球進入了超級溫室狀態。港大生物科學學院和太古海洋科學研究所的博士生田雲舒就PETM事件進行研究，透過理解其成因和影響，冀望幫助預測環境生態在人為氣候暖化下會如何變化。

研究指出，PETM事件的發生，是由大量碳元素進入大氣層揭開序幕。二氧化碳令溫度急升攝氏5至8度，造成巨大的海洋化學和生物反應。PETM事件開始時，淺海生態系統的巨大波動可能是由極度高溫的表面水層和深水氧氣含量短缺所導致，而包含這兩個特點的深水層被稱為「最少含氧區」，這些因素加起來以向上收窄了最少含氧區之上的適宜淺海棲息地。

由於缺少涼爽的避難地，導致在PETM事件發生之前佔據46.2%的生物集群中不耐熱的淺海物種在區域內滅絕。當事件結束時，淺海生態系統的強烈恢復能力超出預期，50%的新物種在新的生物集群中出現。然而，PETM事件的氣候異常導致的影響是不可逆轉的，而地方生物群落的組成最終被永遠地改變。

研究團隊指出，現時人類活動所導致的二氧化碳排放，比PETM期間更為迅速，憂慮全球暖化會提高淺水棲息動物之滅絕風險，警告人類若不減低二氧化碳的排放，未來氣候變暖將導致嚴重的後果，例如大規模的滅絕或物種消減。研究報告最近在著名學術期刊《地球與行星變化(Global and Planetary Change)》上發表。