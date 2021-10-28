鄧炳強視察青山灣入境事務中心　檢視免遣返聲請人羈留設施

保安局局長鄧炳強今日（28日）在入境處處長區嘉宏陪同下，視察青山灣入境事務中心和入境事務學院，了解設施和運作。鄧參觀青山灣入境事務中心時，亦檢視專門為免遣返聲請人，以及非法入境者等人士所安排的羈留設施，並聽取人員簡介入境事務中心的運作和管理，他感謝入境處人員一直秉持「正直誠信、公正無私」的信念，不偏不倚地執行各項工作，以精益求精的專業精神服務市民。

鄧炳強與區嘉宏一同視察中心的各種設施，包括日間活動室、寢室、特別羈留室等。保安局指，中心是入境處羈留設施之一，可容納最多500人，而被羈留人士為非法入境者、逾期逗留人士或抵港時遭入境處拒絕入境人士，正等候遣送離港，當中部分為免遣返聲請人。局方續指，根據法例及現行羈留政策，入境處會就個案的所有事實和情況作出考慮，包括有關人士是否曾干犯嚴重罪行、是否有機會潛逃或再次干犯罪行等，並會作定期及適時的覆檢，以決定是否繼續羈留有關人士。

鄧炳強隨後亦參觀入境事務學院，了解學院的架構、訓練課程及設施，包括「國情教育」和「出入境管制及旅客出入境檢查」課堂。鄧炳強指國情教育有助學員了解國家的發展和建立國民身分認同，培養他們成為具國家觀念、香港情懷和國際視野的執法人員。