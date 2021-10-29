黎智英刑恐東方記者案　律政司提上訴　高院今開庭審理

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，被指於2017年六四集會上，在維多利亞公園內粗言恐嚇東方報業集團(現稱東方傳媒機構)男記者，全程有照片及短片佐證。案件於去年在西九龍法院審訊，雖然案件表證成立，但裁判官鍾明新於去年9月裁定黎智英刑事恐嚇罪名不成立。律政司拖足半年才正式入稟高院，以案件呈述方式提出上訴，案件之後再拖逾半年，高院今天(29日)終於開庭處理這宗上訴，由法官陳慶偉負責審理，預計要聆訊一天。

事發於2017年六四集會當晚，黎智英與民主黨創黨主席李柱銘，在維園涼亭出席完六四祈禱會後，黎突然怒氣沖沖地走向一名在場採訪的東方男記者，一邊用右手指着記者面部，一邊用「X你老母X」等粗口辱罵記者，還出言恐嚇稱「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等，全程有影片為證，惟裁判官鍾明新於去年9月裁定黎刑事恐嚇罪名不成立。

據悉，雙方其中一個爭議點在於「我實會搵人搞X你」的意思，原審裁判官指「搞」字的意思含糊，故裁定黎沒有傷害事主的意圖，又裁定黎的行為沒有構成刑事恐嚇。惟律政司認為原審裁判官的裁決犯了法律錯誤。