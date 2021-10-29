Dr.東：綜合診所及早評估　紓聽力退化者之苦

99歲的馮婆婆及其兒子感激耳鼻喉科綜合診所眾人的幫忙，令馮婆婆可於短時間內獲轉介購買助聽器。

公營醫院的輪候時間緩慢一直為人詬病，無論是急症，還是專科服務，非緊急病人需等待良久方能接受治療。港島西醫院聯網的耳鼻喉科綜合診所於去年10月開始啟用，主要服務年滿60歲、兩邊耳朵聽力下降逾1個月，而沒有危險徵狀的病人。診所把以往見醫生的流程重組，旨在及早評估新症，讓病人在等候醫生期間接受護理服務，令有需要的患者於11星期內戴上助聽器，改善輪候期間的生活質素。

本港滿65歲市民每3人就有1人的聽力退化，八旬以上的更有8成人患聽力問題，或會伴隨着耳鳴、頭暈等徵狀。可是，以2020年10月至2021年9月港島西醫院聯網耳鼻喉科門診新症的輪候時間為例，穩定情況者可輪候長達78星期，即接近一年半。病人遞交轉介信後，需輪候1至2年才能看醫生，再等候數月約見聽力學家。瑪麗醫院耳鼻喉科部門主管黃懿行表示，病患往往需耗時約2年才能佩戴助聽器。

新設的診所能改變病人在輪候時生活質素惡化的問題，如因聽力退化而出現溝通困難的情況；增加跌倒、患上抑鬱、焦慮、認知障礙症等風險。東華三院耳鼻喉科病房經理吳玉珊解釋，病患能於輪候醫生期間先接受護士的初步評估，如讓病人戴上耳機回答問卷；為其進行耳朵護理，如使用顯微鏡清潔耳道、除耳垢等。護士亦會為病患制訂護理方案，又會教育病人如何使用助聽器和保護耳朵，幫助病人了解正確護理知識。

護士作初步護理後，病人將交由聽力學家決定需否配置助聽器。瑪麗醫院聽力學家譚志謙表示，他們先會為病患作純音聽力測試，確認受損程度及種類，判斷是否純粹老化，繼而轉介購買合適的助聽器，最後才交由醫生應診。

99歲的馮婆婆已於7年前出現聽力問題，生活一直受聽力退化所困，令其及照顧者身心俱疲，如自己看電視時因聽不到聲音而感煩躁、家人需放大聲聲量向她說話等。幸好她屬診所的服務範圍，於3個月內已獲轉介購買助聽器，能慢慢聆聽聲音，「人都開心咗」。

診所由醫生、護士、聽力學家、社工所組成的跨專業團隊負責，每周設8個時段，每時段應診約8名病人。截至上月，診所一共服務了接近2,900人。除了港島西外，九龍西及新界東醫院聯網的耳鼻喉科綜合診所上年已開啟，港島東及九龍東的則於本年推行，其他期望可於明年成立，造福老齡人口普及化的香港。