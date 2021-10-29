東方日報A1：菜價狂漲　基層惆悵

窮到吃不起菜的時代來臨！新冠肺炎疫情影響全球供應鏈，近月中港兩地頻吹加風，繼早前供港活牛批發價上升後，供港蔬菜亦價格狂飆，本月內10款時令蔬菜每公斤批發價爆升26%至一倍多，基層家庭餐枱常見的部分蔬菜每公斤價格已比豬肉還貴，有市民慨嘆蘿蔔、青菜已非窮人恩物！業界人士分析，近月菜價飆升屬10年新高，本月蔬菜零售價平均較前貴了約三成，菜價飆升與疫情影響供貨量、天雨頻仍致失收，甚至燃油價格上升拉高運輸物流成本有關，預計苦況或持續至明年二月的農曆新年，港人料有排捱貴菜。

本月初兩個8號風球之後，街市菜價便居高不下，本以為月底菜價有望回落，但內地又爆發「蔬菜荒」，連帶供港蔬菜價格也激增。根據蔬菜統營處監察長沙灣蔬菜批發市場每日蔬菜批發價的統計數據，本月多款時令蔬菜批發價均一飛沖天，打邊爐常用菜茼蒿的批發價月內持續飆升，本月1日，這款蔬菜的批發價曾錄得每公斤僅13.3元，不足4周後，周二（26日）這款菜已升至每公斤批發價34.4元，前日茼蒿的批發價雖然稍為回落至27.7元，仍較月初貴逾倍；白蘿蔔前日批發價為11.7元，較月初5.5元貴113%。

至於內地早前錄得157%增幅的菠菜，本港批發價亦高不可攀，前日菠菜批發價為每公斤27.6元，較月初貴約四成。同期內，西生菜則漲價89%；西蘭花、豆苗分別升72%及48%。

內地多個省市過去一周爆「蔬菜荒」，多地更有「菜貴過肉」的詭異現象。香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌分析，本港逾九成蔬菜由內地供應，各類蔬菜瓜豆近日亦普遍加價三成。他形容「今年10月的菜價是近10年、8年同期最貴的一年」。菜價上漲主因是新冠肺炎疫情，以及內地多個省份早前遭受颱風、暴雨所影響，令內地農作物失收，產量大幅減少。

袁昌續指，內地部分地區出行仍受疫情所限，例如有寧夏工人未能赴廣東省工作，導致產量減少。此外，運輸成本亦續升，影響包括船期延誤、跨境運輸司機前往內地、裝貨期間不能擅離貨車範圍，阻礙人手安排等。

袁昌期望，內地當局盡快放寬，讓農民重返崗位增加產量。他又預計，菜價有望在下月後稍微回落，但相信農曆新年市民仍要捱貴菜。具體菜價變幅仍視乎天氣、天雨等季節性影響。

陸路交通運輸業大聯盟召集人蔣志偉指，有運送蔬菜的跨境貨車司機反映，菜價飆升主要是內地工資、運輸成本等全部漲價。此外，燃油價格近月亦急升，他以惠州往來香港為例，全程長約200公里，料油費較去年同期貴300元；跨境貨車過境檢查需時長等，相關運輸成本最終難免轉嫁予消費者身上。

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