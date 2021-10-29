你要知：素食邊爐同樣會肥？　揀啱食材最重要

素食火鍋流行，但揀錯食材及醬料原來同樣易致肥。

香港人鍾情打邊爐，不少餐廳都有為素食人士推出素食火鍋，亦有不少人會認為素食火鍋較為健康。但原來揀錯食材及湯底，隨時可能比平常的火鍋更易致肥？就由營養師為大家逐一分析素食火鍋的致肥陷阱！

不少人認為食素就可減肥，認可營養師Krista表示，素食火鍋雖然比一般火鍋較少肉類的脂肪，但實際上要配合適當飲食習慣才能有助瘦身，「打邊爐嘅時候，要盡量避免選擇經油炸嘅豆製品，例如響鈴、豆卜、腐竹等，脂肪都比較高一啲。」如想食豆製品，Krista建議選擇蜂巢豆腐、滑豆腐等。至於其他食物，比起素雞、素肉等加工食品，沒有油炸過的素丸就較為健康。

大多數人都會在打邊爐烚菜，不過如果下鍋次序錯誤，也有機會致肥。Krista解釋，「因為菜本身比較易吸取脂肪，若湯底淥過肉、油炸食物先淥菜，有機會吸收其他食材放出來的脂肪，所以想食菜嘅話，應該早啲放落鍋。」

除了食材，醬料和湯底一樣重要！Krista建議醬料方面以新鮮香料取代現成的醬料，可避免攝取多餘的脂肪，「用芫荽、新鮮辣椒加豉油做醬汁，相對使用素食沙茶醬、沙嗲醬、麻醬等健康。」至於湯底方面，選擇以昆布或新鮮蔬菜熬成的湯底就毋須太過擔心熱量。

打邊爐時口乾舌燥，飲杯冰冷汽水在所難免，但想食得健康飲品選擇都同樣重要。為避免從飲料中額外攝取糖分，Krista建議選擇一些無糖飲品，「例如是無糖樽裝茶、無糖汽水，甚至無糖涼茶亦可，至於添加過多糖分的支裝飲品就可免則免。」