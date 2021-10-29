綠置居今日起揀樓　啟鑽苑成搶手貨

今期綠置居以市價5折推售，項目除包括鑽石山啟鑽苑的2,112個單位，連同上期的525個貨尾單位，以及首次納入計劃的800個回收租置單位，總數提供約3,437個單位，於今日(29日)供合資格人士認購。今日早上9時許，一批合乎資格揀樓的市民已經準時抵達房委會位於觀塘綠置居銷售處，挑選自己心儀單位。

其中一位與家人結伴而來的林先生表示，目前與家人居住於將會重建的石硤尾白田邨，一星期前收到房委會揀樓通知書後，特意過來！他表示心儀啟鑽苑，因為感到該處交通生活配套完善，而且呎價合理，直指現在市區新樓呎價可以低於一萬幾乎絕迹，他會與家人一齊供樓，故負擔亦不算大，預期新居日後會先與家人同住，但不排除會作未來新房，或轉售。

另一位買了啟鑽苑5座35樓1室的湯先生，對成功買到心儀樓盤感到好開心，他表示原本想揀「樓王」可惜「唔夠人快」，不過現時所買的亦屬高層大單位，故十分滿意，稍後會同家人食飯慶祝。他續稱，父親為白田邨重建戶，家人對政府的安排感到滿意，希望未來新居可以間到4房，共享天倫之樂。

另外一位成功買到黃大仙東頭二邨低層回收租置單位的余生表示，他好開心可以用90多萬價錢，便買了一個500多尺的單位，價錢相對同區大樓齡的舊樓價錢已十分相宜。他補充稱，自己59歲仍然做到業主，感到滿足，希望家中2位小朋友會喜歡未來新居。至於問及為何不選擇新樓，他表示「冇錢呀！我係一位單親爸爸，兩個小孩年紀仲細，所以冇太多預算！」

房委會資助房屋小組委員梁文廣表示今日來到㨂樓的人士主要為白田邨重建戶，估計今次盡享交通地利優勢的啟鑽苑銷情會較佳，預計未來數日便可悉數盡沽，而貨尾單位青富苑，可能仍然會繼續滯銷，他表示青富苑始終位置比較偏，加上有啟鑽苑的競爭。