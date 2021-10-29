中風人數上升　衞生署呼籲市民注意健康

為響應「世界中風關注日」，衞生署今日(29日)呼籲市民認識中風症狀及採取健康的生活模式，以應對這個重要的公共衞生威脅。世界中風組織將每年10月29日訂為「世界中風關注日」，以提升世界各地關注和策劃行動應對中風。

衞生署發言人說，中風屬於急症，成因是大腦動脈被血凝塊堵塞或破裂，令大腦某部分血液供應被中斷。當血液無法輸送氧氣和營養到腦部時，腦細胞便會壞死，導致腦損傷及身體出現不同程度的殘障(例如肢體無力、語言障礙、記憶力減退、半身不遂等)，甚至死亡。

中風是導致本港市民發病和死亡的主因之一。政府統計處主題性住戶統計調查發現，經診斷患有中風的人數由2009至2010年度的37,800人上升至2018至2019年度的57,500人，升幅達52%。在2020年，中風是本港第4大常見死因，有3164宗登記死亡個案，按每10萬名人口計的死亡率為42.3。

而一項國際研究指出，全球90.7%的中風病例是由10個風險因素共同導致，包括吸煙、飲酒、不健康飲食、缺乏體能活動、社會及心理因素、中央肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病及心臟問題。奉行健康生活模式可降低中風風險，例如戒煙、避免飲酒、保持均衡飲食及多做體能活動。為進一步減低風險，市民應定期接受「三高」(即高血壓、高血糖及高血脂)檢測。