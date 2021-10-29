19歲男向警掟汽油彈罪成　判囚4年9個月

前年10月6日大批市民在港九多區遊行，期間一名19歲學生被指在深水埗一後巷，向警員投擲汽油彈。該學生及後被控一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，經受審後被裁定罪成。法官李俊文今（29日）於區院指被告於狹窄後巷縱火，為在場人士帶來相當風險，且如此激進行的挑釁行為，或會令當時對峙的情況轉壞，考慮後判他入獄4年9個月。

被告鄭永揚（現年21歲），被控於於2019年10月6日，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於香港特別行政區政府的財產，即深水埗大埔道56號後巷，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是會被摧毀或損壞，以及罔顧他人生命是否會因而受到危害。辯方求情指被告立志成為一名記者，貢獻社會，但因本案已對其學業造成阻礙。而案發時正值社會氣氛緊張，現時已再沒該類聚集事件，相被告不會重犯，被告亦獲家人支持，希望法庭輕判。

法官判刑指本案有其嚴重之處，案發於狹窄後巷，該處不但有其他市民及追截的警察，亦有修路工程阻塞部分路面，在這情況下縱火實非常嚴重。而被告更投擲屬不穩定且危險的汽油彈，隨時可傷及他人。幸汽油彈並未摔破，但濺出的液體已着火，亦有警員被阻嚇及發射橡膠子彈，可見當時情況混亂及危急。被告雖沒有意圖傷人，卻是罔顧他人生命是否會因而受到危害，且其行為無疑激化當時的情況。法官最後考慮被告個人行事、沒有造成傷亡及其良好背景等，判被告入獄。

控方指當日下午，大批示威者在界限街、彌敦道一帶設置路障。至近5時，警方沿界限街掃蕩，一批人於人群散開後在西洋菜北街轉入後巷，有警員在距離約30米外，看見身穿連㡌深色外套的被告。當警員見被告燃點一個玻璃樽時，便向被告發射橡膠子彈，但未有擊中被告。被告隨即向警方投擲燃燒的玻璃樽，玻璃樽落地致行人路着火，附近閉路電視拍到相關過程。被告其後被制服及拘捕，警方從他身上及背包中搜出黑色長褲、眼罩、呼吸器等。