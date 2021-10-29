毅行者活動籌款佔2成收入　樂施會形容申請被拒有如「震撼彈」

樂施會「毅行者」遠足籌款活動被政府以疫情防控為由拒批，今年復辦無望。樂施會籌募經理黃玉閒今早(29日)在電台節目稱，活動未能舉辦是始料不及，申請被拒有如「震撼彈」，該籌款活動佔樂施會近2成收入，取消對收入造成很大影響。

黃玉閒指出，活動原定下月中舉行，籌備已進入最後衝剌。樂施會因應疫情，提出將活動參加人數減至三分之一，並計劃在起點、中途站及終點等，採取密封式管理，同時確保參加者及工作人員保持1.5米社交距離，亦因應政府要求規定參加者要接種兩劑新冠疫苗、所有供應的食物要以獨立包裝等。

本港社區已「零感染」，加上樂施會有從剛復辦的香港渣打馬拉松中吸取經驗，她形容原本對舉辦毅行者活動十拿九穩，可惜最終收到拒絕通知，有如「震撼彈」，現改為下月22日至12月12日，以虛擬方式舉行。

對於政府指活動在郊野公園進行，潛在播疫風險。黃駁斥，根據法例在郊野公園行山可以不戴口罩，而本港自疫情以來，周末山上甚至比鬧市更熱鬧。她質疑在郊野公園感染的風險是否這樣大，毅行者過往是不少公司建立「團隊精神」活動的大型項目，收到的捐助不少，佔樂施會近兩成收入，活動取消對收入影響很大。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則認為，毅行者活動在郊外進行，雖然起步時可能有較多參加者聚集，但若他們已接種疫苗，並持48小時內無感染檢測證明，加上社區「零確診」，相信感染及傳播病毒的風險相對低。