新一季專科門診輪候時間出爐　兩聯網成重災區　耳鼻喉等近3年

醫院管理局今日(29日)公布新一季專科門診穩定新症輪候時間狀況，九龍中及九龍東聯網續成為「重災區」，九龍中聯網的耳鼻喉科、眼科及骨科輪候時間繼續成為聯網之冠，耳鼻喉科最長輪候時間維持2.9年(154周)，亦是所有專科中最嚴峻，甚至比輪候時間第二長的港島東聯網(107周)多出一年。九龍東及九龍西的眼科輪候時間亦要等超過2年，連輪候中位數亦增幅超過100%。

根據最新輪候時間，九龍中聯網的耳鼻喉科穩定新症屬聯網之冠外，眼科亦是等最長時間，穩定新症最長要等2.8年(147周)，其他要等超過2年的聯網包括九龍西(2.5年)及九龍東(2.4年)。當中九龍東聯網的眼科中位數輪候時間明顯惡化，由25周增至59周，增幅136%。九龍西聯網輪候中位數亦由40周增至87周，增幅118%。

骨科穩定新症亦是以九龍中聯網輪候最長，要等2.7年(141周)，較上一季縮短一周。截至9月底，該聯網目前有4,829人正在輪候進行全關節置換手術，最長輪候時間為43周，加上輪候骨科新症的時間，即換關節最長要等3.5年。九龍西的骨科最長輪候時間有縮短，由近2年(103周)減至約1.6年(84周)。

九龍東聯網亦有4個專科輪候時間繼續蟬聯榜首，包括婦科、內科、兒科及外科。當中內科最長輪候時間長達約2.9年(152周)，較上一季增加一星期，部分聯網的輪候時間亦有輕微延長，當中港島西聯網由2.2年(116周)延長至2.4年(125周)，其餘聯網亦均要等超過2年。

「專科門診穩定新症最長輪候時間」

●專科●聯網(時間)

●耳鼻喉科●九龍中(154周)

●內科●九龍東(152周)

●眼科●九龍中(147周)

●骨科●九龍中(141周)

●外科●九龍東(110周)

●精神科●新界東(98周)

●婦科●九龍東(90周)

●兒科●九龍東(50周)