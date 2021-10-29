入境處一連3日搜18地點　拘8黑工包括3假難民

入境處在本周一至周三(25至27日)在全港搜查了18個目標地點，展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，拘捕8名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕懷疑黑工為6男2女，年齡介乎23至47歲，當中2男1女持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)。

據了解，被捕假難民為兩名印度籍男子及1名菲律賓籍女子，年齡介乎26至42歲，被捕時正在銅鑼灣一間餐廳做廚工或洗碗，3人亦涉嫌行使他人身份證。入境處表示，行動搜查的地點包括商業大廈、工業大廈、按摩店、裝修中單位、餐廳、零售店舖及貨倉。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1男1女，年齡分別為28及58歲。

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁10年。