南昌站女子被偷拍裙底　45歲男子涉窺淫罪被捕

警方今早(29日)7時許接報指，一名24歲女子於港鐵南昌站的一扶手電梯懷疑被AP以手提電話偷拍裙底。警方到場調查後，以涉嫌非法拍攝或觀察私密部位拘捕一名姓甘(45歲)被捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

窺淫及相關罪行於本月正式生效，4項罪行最高判囚5年。政府表示，《2021年刑事罪行（修訂）條例》正式刊憲生效，就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位，發布源自上述2項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像訂立特定罪行。

保安局表示，經過政府與法案委員會深入的討論後，條例於上月底獲得立法會三讀通過。經修訂後的《刑事罪行條例》（第200章）包含4項新罪行，同時也加入了處置令的安排，讓法庭可按情況命令被告或其他人移除、刪除或銷毀涉案的私密影像，進一步保障受害人。

修例中包括訂立窺淫罪，以處理在有合理私隱期望的情況下作出的偷窺或偷拍行為。第二，訂立非法拍攝或觀察私密部位罪，處理包括俗稱「影裙底」和「高炒影胸部」的行為。另外，修例亦訂立兩項與發布影像有關的罪行，即（一）發布干犯窺淫罪或非法拍攝或觀察私密部位罪所得的私密影像，以及（二）未經同意下發布或威脅發布私密影像。當中，未經同意下發布或威脅發布私密影像罪，處理受害人可能曾經同意拍攝私密影像，但沒有同意後來的發布行為的情況，例如色情報復的情況。