警方搗破一條龍村屋爆竊集團　渉22宗案件拘捕兩男

元朗警區刑事部於9月至10月前接獲多宗村屋爆竊案，經情報搜集、分析及深入調查後，當中包括翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定一個針對村屋的爆竊集團。並於本周三(27日)晚上，分別天水圍及旺角拘捕2名男子，包括一名姓李(32歲)本地無業男子及一名姓鍾(28歲)內地漢。二人涉嫌爆竊被捕，而內地漢未能出示有效身份證明文件，亦涉嫌非法入境被捕。

警方相信二人涉及新界北多宗村屋爆竊案，其中在被捕男子於旺角藏身單位內，起回一批思疑由爆竊得來的贓物包括手錶、金飾、約5000港元現金、多個名牌手袋等。另外，警方在單位檢獲一批爆竊工具。

元朗警區助理指揮官（刑事）連健德署理警司表示，警方調查後，相信涉案的團夥為一個有組織的村屋爆竊集團，涉嫌利用內地非法入境者進行爆竊，他們行動分工仔細，每人負責不同部分。警方調查相信，集團涉及22宗新界北村屋爆竊案，涉及逾190萬港元財物，當中最重貴重的財物包括逾50萬港元的手錶。

元朗重案組主管陳養泉高級督察表示，集團主腦會安排本地人進行踩線，所定目標單位。而爆竊集團會在黃昏時分，住戶外出用膳或未放工的時間進行踩線。集團其後會安排一名車手，接載「行動組」成員到目標單位進行爆竊，而「行動組」成員為兩至三名內地非法入境者，他們身形矮細，身手敏捷，善於攀爬。據悉，賊人手法純熟，一般只需花約5分鐘便可得手。他們得手後，便會返回藏身地點。警方不排除有另一組人提供支援，包括提供住宿及處理贓物。案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

元朗警區情報組主管陳慧思督察提醒市民注意家居保安，尤其是保安度低及低密度住宅，不要在家中存放貴重物品，並考慮安裝防盜系及高質素閉路電視。如發現可疑人物，請立即通知警方。