3年內多次非禮兩名女學生　小學教師6項非禮罪成

沙田一間小學的男教師，於2016年至2019年期間，多次在校內非禮兩名女學生，他否認8項非禮罪，案件經審訊後，裁判官陳炳宙今天（23日）在粉嶺法院裁定被告其中6項非禮罪成。就辯方求情稱被告因案件承受精神壓力及飽受煎熬，裁判官對此表示不理解，指被告犯事後飽受煎熬實屬理所當然，質疑難道「仲要感覺良好」。案件押後至今午判刑。

57歲的被告張秉樞報稱教師，控罪指他於2016年10月至2018年3月期間，在沙田某學校內4度非禮女童Y；及於2016年10月至2019年1月11日期間，在同一學校內4度非禮女童X。根據控罪書，2名女童在2016年首度疑遭非禮時，均為9歲。

裁判官陳炳宙指X和Y為誠實可靠的證人，雖然辯方質疑她們在首度遭遇非禮時，並未作出投訴，但陳官認為她們當時年僅9歲，不懂反應和處理並不足為奇。惟她們就部分事件的證供有分歧，故判其中兩項非禮罪不成立。

根據X的證供及其警署會面錄影，在2016年冬天，被告在學校圖書館內的圖書角向X遞工作紙時，手背觸碰到她左胸；在2017年4月某天，被告在圖書館送X公仔，遞公仔給她時，手背觸碰到X的胸部；及後到2019年1月11日，已升讀小六的X到圖書館幫忙，有書本從書架跌下，X拾起書本及抱在胸前時，被告上前把雙手插入到X的胸部與書本之間，接觸到X的胸部，其後被告再次贈送公仔，手背再接觸到X的胸部。雖然辯方挑戰X的證供，例如質疑X為何在被告遞工作紙時，不用手接過或後退。惟裁判官認為，X當時沒有戒心，在電光火石間用手接過或後退，仍是脫離現實的說法。

Y則供稱，於2017年5月至6月期間某天，被告遞糖果罐給Y時，手背接觸到Y的胸部；同年5月至6月某天，被告自稱在露台養了烏龜，當Y跪在窗台看烏龜時，被告用手觸摸Y的臀部；2018年2月至3月某天，被告在圖書館電腦室內，被告行向Y，Y後退至背靠牆壁後，被告靠向Y，肚子貼着Y腹部，並用下體貼住Y的下體，左手則觸摸Y的右胸。辯方亦有質疑Y的證供，指因為被告有「大肚腩」，當被告肚子貼住腹部時，下體不會接觸到Y的下體。惟裁判官表示，肚子並非金屬㘣球，肚子能夠因應接觸而變形，而且根據他的人生經驗，大肚子的男性亦能夠有正常性生活，甚至生育，認為Y供稱的情況不足為奇。

辯方求情稱，被告早前確診第3期大腸癌，雖然已經得到治療，但現時須每天排便8次及會感到肛門痛楚，而被告已因案件而辭職，並失去約300多萬的公積金。