食環署治鼠患成效差　急推小區滅鼠行動　目標深水埗灣仔及元朗

本港鼠蹤不斷，食環署滅鼠成效差，屢被批評只是行禮如儀。食環署今日(29日)表示，將於下周一(11月1日)在深水埗、灣仔及元朗展開第2輪小區滅鼠行動，為期8周。

行動包括，部署熱能探測攝錄機偵測老鼠活動，並通過分析行動期間不同階段的追踪資料，協助地區部署適切的滅鼠工作。署方亦會在如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊等鼠患黑點，放置毒餌及捕鼠器、毀滅鼠洞及實施防鼠措施。執法人員亦會在目標小區加強街道潔淨服務及街市和小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷、清理及清洗廢屑箱，以及清理街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾。

署方指，今年將進行兩輪有關滅鼠行動，首輪行動已於6月完成；下周一展開的第2輪行動中，食環署將會在深水埗、灣仔及元朗首次試行加入加強版的目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點，進行大規模和針對性的滅鼠行動。

此外，食環署亦加強巡查街市、小販和熟食市場、食物業處所等，並針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，加強執法。