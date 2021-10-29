130盞交通燈遭破壞　負責把風學生判入更生中心

前年11月11日，網上有人發起全港多區三罷堵路。當日早上葵涌一間中學外，有14組水馬、130盞交通燈、25個膠馬等物品遭受破壞，事後警方拘捕一名男學生。他早前承認一項刑事損壞罪，裁判官香淑嫻今天（29日）在西九龍法院判刑時直指，被告幫進行破壞的人士把風，屬於協助犯案，事件更導致財物損失3.8萬港元，但考慮被告仍未成年，故判被告進入更生中心。

19歲被告林政，報稱學生。案情指，2019年11月11日清晨，一輛警車駛到葵盛西邨第9座外時，車上警員注意到被告一見警車就開始按手機，惟當警車慢慢駛近被告後，對方隨即低頭和不用手機。警員遂下車作截查，被告和盤托出他正在替一群示威者把風，他們在葵盛圍一個地盤進行破壞，但已不知去向。警員之後到場調查，發現地盤的水馬、膠圍欄等已遭損毀。

辯方求情指，被告已經沒有再與示威者聯絡，亦無再參與示威活動，雖然控方申請賠償令，惟被告是只剛畢業的中學生，家境一般，無力賠償。裁判官則指，被告在本案的保釋期間，干犯一宗販運毒品案，結果被判進入基督教得生團契戒毒，現在成功戒毒。本案的性質嚴重，是夥同犯案，但考慮被告年紀，故判他入更生中心。