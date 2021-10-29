萬聖節前後蘭桂坊或聚集大量人群　警明起一連3天採封路措施

下周日(31日)便是新冠肺炎疫情下第2次的萬聖節，由於預料2日後大量市民會到中環蘭桂坊一帶慶祝，加上疫情尚未穩定，大量人群聚集慶祝或會引起安全問題，警方今日(29日)表示，將於明日(30日)至下周一(11月1日)，一連3天在蘭桂坊一帶實施封路、人群管理措施，以及特別交通安排，包括警方會將該區的違泊車輛，在不予任何警告的情況下予以票控或拖走；以及在有需要時，封閉部分道路和實施單向人潮管制等。警方呼籲駕駛人士和到蘭桂坊一帶消遣的市民，須遵從警務人員指示，並留意電台和電視台相關資訊。

警方指，根據過往經驗，部分市民會於萬聖節期間打扮或模仿電視電影的角色，並會攜帶不同種類的道具。警方亦呼籲市民，切勿攜帶任何仿製槍械作道具。根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製火器，即屬犯法，一經定罪，可判處監禁2年。警方亦呼籲市民切勿攜帶任何利器、攻擊性武器或違法物品，以免觸犯相關法例。

此外，警方亦會與其他執法部門巡查區內食肆和娛樂場所，並按《預防及控制疾病規例》(第599F/G/I章)的既定程序及實際違規情況，採取適當的執法行動，提醒市民及餐飲業務處所負責人配合規例的要求，包括佩戴適當口罩。若有人刻意違反相關防疫規例，或拒絕聽從執法人員的指示，有可能被即時票控。