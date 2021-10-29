修訂長沙灣站地下水管沉降標準　深水埗公屋地盤獲准全面復工

早前因沉降問題而需延期1年的西北九龍填海區1號地盤(東)公營房屋發展項目，較早前獲准部分復工，政府今日(29日)表示，該工程在制定緩解和監測措施以確保有關鐵路設施安全不受影響後，已獲准全面復工。獨立審查組、機電署及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施和鐵路運作安全。

港府表示，獨立審查組及港鐵公司已檢查和確認現時有關的鐵路設施安全。機電工程署已檢視港鐵公司所提交有關鐵路運作安全的報告，確認鐵路狀況符合安全運作要求。機電署亦確認港鐵公司有嚴謹的監測措施，可繼續確保鐵路運作安全。

經考慮上述意見後，有關全面復工的要求已獲接納，項目工程亦於今天起全面復工。獨立審查組並接納房委會建築專業團隊提交的工程分析及修訂圖則，把空調系統地下冷卻水管受影響部分的預設停工沉降指標修訂為66毫米。港鐵公司亦已確認經修訂的預設停工指標不會影響有關鐵路的運作安全。

西北九龍填海區一號地盤(東)公營房屋發展項目的工程曾因設置在通州街近東京街交匯處的香港鐵路有限公司空調系統地下冷卻水管的沉降監測點記錄，輕微超逾預設停工指標，而於去年6月29日暫停，隨後經負責該項目的香港房屋委員會建築專業團隊，提交調查報告及作出相應的緩解措施後，獲運輸及房屋局常任秘書長(房屋)辦公室轄下獨立審查組批准，於今年2月6日在空調系統地下冷卻水管30米距離以外範圍的工程復工。

房委會建築專業團隊其後再向港鐵公司及獨立審查組建議於空調系統地下冷卻水管30米距離內範圍進行適切的緩解和監測措施，以確保工程不會對附近鐵路設施安全造成影響，並要求全面復工。