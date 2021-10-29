相思灣村違建道路擠牙膏式修復　學者批拖逾一年「唔踢唔郁」

政府部門唔踢唔郁！東方傳媒機構（下稱「東方」)獨家踢爆西貢相思灣村違建道路及神秘丁屋事件迄今超過一年，過去一直以「擠牙膏」方式執法，縱曾修復違建道路，惟進度緩慢，任由石屎路存在，及後亦未獲跟進。惟今日(29日)卻突然有多名外判工人，帶同工具到通往神秘丁屋的其中一段石屎路開工並鑿走石屎，又稱未來數天會繼續工程，將現場一帶所有石屎路清除。學者批評以公帑為違法者執手尾，對市民不公道，當局應要揪出涉事兇手懲處，又指地政總署「唔踢唔郁」，應加強效率嚴正執法。

去年10月底，東網揭發有人在西貢相思灣村以石屎興建一條道路，疑為日後發展丁屋群鋪路，事件被揭發後，規劃署證實上址屬違建道路，地政總署及後擺放石躉圍封，豎立警告牌，又派駐保安員看守。然而事件擾攘超過一年，部分石屎鋪成的路段仍未清理。不過，東網記者今日中午時分到現場視察，卻發現3名自稱地政總署外判工人，推着發電機到通往神秘丁屋的一段石屎路上開工。

現場所見，其中兩名男工不停在道路上開鑿，將石屎鑿成一塊塊。有工人更指，相關工程將會連日進行，明天(30日)會動用挖泥車，目標是將現場一帶所有石屎路全部清除，意味所有石屎路都會還原成泥路。神秘丁屋則依然丟空，未見有人打理，屋旁及路邊均被雜草包圍。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，以公帑為違法者埋單、執手尾，無疑是搵市民笨，極之不公。而地政總署突然積極，估計是被傳媒鞭策下「踢一踢、郁一郁」，過去淡靜之時一直對事件置若罔聞，即使今次行動亦只屬亡羊補牢，給予市民一種「唔踢唔郁」的觀感，假若沒有傳媒揭發，相信民間許多違法事件都會石沉大海，盼該署能夠主動調查違例事件，提升執法效率，改善部門形象。

東網正就事件向地政總署查詢。