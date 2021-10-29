警破21宗騙案拘32人包括外傭　女受害人墮網戀騙局失300萬

西區警區十分關注區內發生的科技罪案，尤其是網上騙案，當中除了涉及騙徒外，亦與被犯罪分子用作清洗犯罪得益的傀儡戶口有關。因此，西區警區刑事部，聯同警民關係組及軍裝部警員，於本周日(24日)至周四(28日)期間，進行為期5日的代號「刺風」行動，至今一共拘捕5男27女(19至75歲)，涉及21宗騙案，被捕人士主要為傀儡戶口的持有人，而受害人共損失超過910萬港元。

上述21宗案件，其中包括網上情緣、電郵、假援交、網上購物騙案等，而騙徒的犯罪手法亦層出不窮。以網上情緣騙案為例，騙徒會透過交友平台認識受害人，向其噓寒問暖、博取信任後，再以不同藉口誘使受害人將款項轉到傀儡戶口，或以虛擬貨幣方式轉到騙徒的虛擬貨幣錢包。該類案件的受害人損失往往較大，其中一名女受害人被假扮成外籍機師及流物公司職員的兩名騙徒騙去超過300萬港元，為最大宗網上情緣騙案損失。相反，網購騙案的受害人損失比較小，但正因如此，市民於網購時容易疏忽而誤墮圈套，經常於付錢後未能收貨。

案中受害人損失由1千至300萬港元不等，而被捕的32人中，包括5名本地男子、15名本地女子及12名非華裔女傭，當中本地男女分別報稱學生、無業、文員等，大部分被捕人士為收取數百至數千港元的金錢回報，而借出或出售銀行戶口予不法分子處理犯罪得益，個別戶口更處理超過850萬港元。32名被捕人士分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「盜竊」，已獲准保釋候查，警方亦會以「洗黑錢」相關罪行方向作進一步調查。

此外，警民關係組及軍裝部警員，連日來於不同公眾地方及住宅範圍派發宣傳防騙訊息的傳單，以提升市民的防騙意識。

西區警區刑事調查總督察盧健邦呼籲僱主，多與家中外傭分享防罪資訊，以免他們墮入法網，如市民懷疑被騙，請盡快與警方聯絡。