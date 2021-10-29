兩過渡屋項目獲撥款資助　合共約3.73億

九龍樂善堂的象山邨過渡屋項目，由改建舊校舍而成。

政府近年銳意推動過渡性房屋，由運輸及房屋局副局長蘇偉文主持的「支援非政府機構(NGO)推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今日(29日)透過視像舉行第9次會議。委員會最終同意資助2個過渡屋項目，所涉單位共669個，涉款共約3.73億港元。

第一個項目為基督教家庭服務中心建議的將軍澳寶琳北路過渡性房屋項目，總撥款額為1.41億港元，預計可提供約258個單位。第二個項目是東華三院建議的馬鞍山落禾沙里過渡性房屋項目，總撥款額為2.32億港元，預計可提供約411個單位。

此外，另一個日前獲上述計劃撥款的過渡屋項目，即九龍樂善堂於荃灣象山邨的前荃灣信義學校項目，由今日起接受申請，至下月30日截止。此項目租期不少於2年，提供145個過渡單位，包括47個3人單位、96個4人單位及地下設2個無障礙單位。

荃灣信義學校早於2010年停辦，長遠將改劃為房屋用途，樓高7層，改建為145個單位，預計受惠人數約500人，每個單位附設洗手間連淋浴間及煮食空間。項目本月開始施工，預計明年第一季竣工，陸續安排入伙。

項目基本申請資格為現正輪候公屋3年或以上，或急需社區支援的家庭，綜援家庭或收入低於家庭住戶每月收入中位數55%者優先。租金方面，綜援家庭為租金津貼上限；低收入家庭則參考綜援租金津貼，經審查後，合資格家庭可獲租金津貼。