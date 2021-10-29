澳洲增兩類簽證　供港人鋪路永久居留

香港去年實施《港區國安法》後，澳洲政府宣布延長當地港人的畢業生及臨時工作簽證5年，為合資格港人提供永久居留途徑。澳洲周四（28日）公布詳情，交代全新《2021年移民法例修訂（香港）條例》，設立「技術移民獨立簽證」和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」，更為港人新增簽證分類渠道「Hong Kong stream」。

新例由明年3月5日起實施，申請人必須是持有香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）的港人，並有澳洲臨時技術移民工作簽證、臨時技術短缺簽證或臨時畢業生簽證。

上述臨時簽證持有人要符合通用條件，持證4年即可申請「技術移民獨立簽證」。「偏遠地區技術移民永久居留簽證」則規定上述臨時簽證持有人必須持證3年。新例亦把原有給予香港特區護照持有人的臨時技術簽證及畢業生簽證延長5年期限措施，擴大至包括BNO持有人。

通用條件是指健康檢查及品格審查等「公共利益要求」，包括不被澳洲安全及情報組織（ASIO）視為「直接或間接安全風險」、不被澳洲政府視為對澳洲外交利益有影響的人士。申請人亦不可在申請簽證期間或此前12個月持證時，向澳洲政府提供虛假或誤導文件。