醫院探訪者需預約登記　醫護工會質疑掃「安心出行」多此一舉

公立醫院等多個公共場所，下周一(11月1日)起需要使用「安心出行」作登記，引起全城反感。有醫護工會今日(29日)於社交專頁發文，批評「安心出行」無必要及多此一舉，指醫管局委派「感染控制組」同事進行接觸者追蹤，一直行之有效，又指以「安心出行」追蹤醫院訪客的成效成疑，因醫院範圍大，涉及不同部門及醫療設施，單以進入醫院掃描二維碼的方法，根本難以準確地追尋到密切接觸者。

據醫管局員工陣線貼文指，醫管局為何在疫情回落之際，社會大眾亦對有關程式追蹤表現存疑時，仍硬推有關程式，對此實屬不解，質疑「定背後有其他不可告之之原因。」工會又指，接獲會員反映有關安排擾民，因當局必備有職員上班的紀錄，對職員進行接觸追蹤工作本就易如反掌，完全不理解為何需要多此一舉使用有關程式。工會認為當局應繼續沿用現行各部門的探訪紀錄「Hospital Visit」及手寫表格，達至有效追蹤接觸者的需要。

醫管局沒有正面回覆多此一舉的指責，僅稱有關安排為配合政府整體防疫政策，醫管局及公立醫院的安排與其他公用設施一致，不會影響現行感染控制措施及相關安排。不過，當局承認探訪病人的家屬必須經由病房職員預約探訪登記，並透過醫管局網頁或流動應用程式HA Go內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表。假如醫院內出現確診個案，醫院會按既定機制作出跟進追蹤。

醫管局又指，轄下設施將會張貼更多「安心出行」二維碼，方便公眾人士及職員使用，有關做法基於防疫需要，「對有個別團體，基於偏見而作出無根據揣測和指責，深感遺憾。」