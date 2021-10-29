獲救綠海龜經評估健康良好　今於港南面水域放流

1隻體重51公斤、背甲長度約71厘米的綠海龜，於今年7月22日在榕樹凹魚類養殖區獲救，經漁農自然護理署初步檢查後，被送往香港海洋公園，由該園獸醫進行詳細評估，並接受持續觀察和護理，指其健康良好，適宜重回大海生活。漁護署今日(29日)於香港南面水域將該隻綠海龜放流。

綠海龜已植入晶片及扣上合金標誌，方便日後辨識身份，其背甲上亦裝上衞星追蹤儀，透過追蹤牠在海洋的動向及覓食地的位置，漁護署可以蒐集數據，制定適當的存護措施。漁護署會與保育機構分享所得資料，更有效合力保護綠海龜。

綠海龜屬於全球瀕危的物種，並且是唯一在本地繁殖的海龜品種。在本港，所有野生龜類(包括海龜)均受《野生動物保護條例》保護，任何人未經許可，不得捕獵、蓄意干擾、管有、售賣或出口海龜，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁1年，有關物品亦會被充公。

此外，所有海龜品種亦已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I，在香港受《保護瀕危動植物物種條例》規管，任何人如非按照該《條例》進口、從公海引進、出口、再出口或管有海龜，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款1,000萬港元及監禁10年，有關物品亦會被充公。