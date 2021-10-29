大專生稱被誘墮捲入汽油彈案　被告稱有鼻塞嗅不出汽油味

大專男生去年攜帶手提袋在葵芳邨被便衣警截查，被搜出袋內藏有兩支懷疑汽油彈，法庭已裁定他在公眾地方管有攻擊性武器罪表證成立，但辯方案情指被告是因一名警長精心策劃而被誘墮法網，被告以為只是運送紅酒，不知玻璃瓶已被改裝為汽油彈。案件今（28日）在西九龍法院續審，被告辯稱患有鼻敏感，當他待在車上及攜帶手提袋時，都嗅不出汽油味。

21歲被告林偉豪正修讀高級文憑，他被控於2020年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方，攜有兩支懷疑汽油彈。

被告自辯指，當日他經朋友介紹，找了一份工作。及後一名男子開車來接送他，對方表示要到葵芳、荃灣等地運送紅酒，事後會有5000港元報酬。但2人並非立刻前往目的地，因該男子先後到不同地方，去買氣泵，並要求被告幫忙買一些細毛巾及煙絲。其後該男子駕車到葵芳車廠外，下車到車尾箱弄東西，因被告一直在車內專心打機，故不為意對方在做甚麼。

被告續指，他從小有鼻塞問題，不太能夠嗅到氣味，而當時他待在車上及攜帶手提袋時，都嗅不出汽油味。控方盤問時，質問被告會否懷疑報酬太高不合理，被告回應稱當時沒有考慮太多。控方又問，被告故意把手機留在車上，其實是擔心手機的射頻能量會點燃汽油彈，但被告否認此說法。