牛頭角迷你倉大火死因研訊　消防員稱撤離火場時受阻

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑救火時殉職。2人的死因研訊今天（29日）踏入第37天。與許志傑一同入火場的消防員袁耀強作供，指當日他們一行4人入火場，走到近中間位置時聽到有人指要撤離，而所有人都同意，便將喉筆放在地上，沿喉撤退。撤退期間袁曾經被鐵板阻擋去路，亦被繩索鈎住呼吸氣樽，經過一番努力才能離開火場。

袁作供指，當日他們一行人依從指令入火場破開倉門及滅火，但走入火場轉彎後，滅火喉突然失去水壓，導致射水力度不足，他們便拿著喉筆後退思考下一步行動，半分鐘後便回復正常水壓。他們蹲在路口休息時，早前作供的時任見習消防隊長邱曉生為他們檢查氣樽存量。袁聽到有人表示要撤退，其他人亦表示同意，他便將喉筆放在地上，以半蹲方式沿喉撤退。

袁在路口發現有鐵板阻礙前行，他與另一人嘗試推開及移除鐵板但不成功。袁當時感到呼吸急促、體力下跌，他見到另一人試從另一方向找出路，便跟著他走，途中身上的呼吸器被繩索鈎住，袁花了數十秒及時間及大量體力處理。迷糊之際見到一名隊員向著光線源頭走，袁也跟著走，但前方有一塊倒斜下來的鐵板阻擋去路，他們2人無法清除該鐵板，袁四周觀察，見到另一方向有光，還有一個其他隊伍的消防員，袁便走過去，此時他已不知道另外3名隊員在那裏，最終在近出口位置重遇隊員徐建文，當時徐陷入半昏迷狀態，而袁最終亦被送往醫院檢查。