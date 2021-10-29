建築工涉4年內多次性侵兩繼女　否認強姦及非禮共10罪

6旬建築工人被指在4年內多次性侵犯兩名未滿16歲的繼女，更以「如果你唔同意就唔可以係度住」要挾其中一名繼女，兩名女童的母親得悉事件後，曾兩度原諒他，直至前年年底得悉仍有性侵事件後，終與女兒報警。該建築工否認企圖強姦、強姦及非禮等10項控罪，案件今天（29日）在高院開審。

67歲男被告WYT，被控1項企圖強姦、3項強姦、3項向16歲以下兒童作出猥褻行為及3項非禮罪。10項控罪發生於2015年8月至2019年12月底，當中9項控罪涉及事主X(當時11至15歲），逾下1項非禮罪則涉及X的胞妹Y(當時8至9歲）。除一項控罪發生於被告在香港的住所外，其餘9項控罪均發生於事主母親M在內地汕尾市的家中。

控方開案陳詞指，被告、兩名事主及M均在內地出生，被告於1988年起獲得香港永久居民身份。X和Y分別於2004年及2008年出生，M於2011年與二人生父離婚並於兩年後與被告結婚，被告逢周六會從香港到內地與3母女同住，2019年3母女先後獲批單程證來港定居。所有案發時間，M均不在家中。

控方指，被告於案發期間多次性侵兩名事主，但該10項控罪為她最有印象的事件。據X所稱，首次性侵事件於2015年8至9月在內地家中發生，當日被告帶她進房，拉下她的褲子，除撫摸及吸吮她的乳房，又曾以陰莖在她陰道口摩擦，但她不肯定有否與被告性交。約一周後的中秋節，被告又強行以陰莖插入X的咀，迫她口交約數分鐘。在該兩次事件，被告均要求X不要告之M，否則不會給生活費。X指同年10月被告又強行與她性交，X雖曾反抗，但不成功。X又稱被告亦曾再強姦她，最有印象兩次於2016年5月至9月發生，另外亦記得同年9月被告亦曾迫X口交，更向X稱：「如果你唔同意就唔可以係度住！」

控方指，X就上述事件一直啞忍，其後決定離家出走，但遭被告及M發現，X遂把性侵事件告之M。其後3年一直無事發生，至2019年10月，X到香港定居時，被告藉詞要X替他按摩雙腿，乘勢夾緊雙腿，令X碰到他陰莖。同年12月底，被告與X及Y一同返內地，3人在同一房間睡覺，期間的兩日，被告藉詞替患濕疹的X塗藥膏，兩度觸碰她乳房。

控方又指，被告在Y約7至9歲時多次性侵她，Y最有印象是2017年9月至2018年1月間，她與被告在客廳時，被告曾捏她乳房及擰她乳頭，她曾向正玩手機的X求救，但X沒理會，Y事後感痛苦及羞恥。M曾兩度得悉女兒遭被告性侵，但均選擇原諒他，直至最後一次事件，M在香港透過胞姐得知X再遭被告性侵，終在3人返港後報警。