壹傳媒更改香港主要營業地點　股份續停牌

壹傳媒今日(29日)公布有相委任臨時清盤人的最新進展，由2021年10月15日起，該公司於香港的主要營業地點改為香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓。該地址與其臨時清盤人安永企業財務服務有限公司的地址相同。

此外，公司繼續停牌，股份已於今年6月17日上午9時起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

財政司司長陳茂波於今年9月29日根據《公司條例》，向高等法院提交清盤呈請，要求將壹傳媒有限公司清盤。政府其後向法庭申請先委任臨時清盤人，原訟庭法官陳靜芬於10月15日處理該申請，壹傳媒沒有任何代表到法庭出席聆訊。法官指出，按當局正進行調查，發現壹傳媒曾有一些可能有問題的交易，其中以沒有披露壹傳媒於2021年4月1日償還1.5億港元給黎智英一事極為惡劣。壹傳媒於2021年5月26日發公告，指管理層相信當時的資本足以使壹傳媒運作至18個月(由2021年4月1日起計)。該公告發出後，壹傳媒於2021年5月27日復牌，成交量由2021年5月14日(停牌前的最後一個交易日)的102萬股，增至5.39億股，而且股價也比停牌前急升50.5%。在該事件中，使人非常關注到壹傳媒是否就其資金流動性誤導公眾投資者。

她又指，壹傳媒自2021年9月5日起已出現管理層真空的情況，沒有董事管該公司的事務，而且已資不抵債，香港的業務因員工離職，可能不能繼續運作，台灣的業務也打算出售。從上述的因素，表明證據顯示盡快把壹傳媒清盤是符合公眾利益和公平的。

就委任臨時清盤人方面，法官認為有迫切的需要，以保存壹傳媒的帳目和資產。法官指出，由於壹傳媒已出現管理層真空，已完全缺乏機制和人去監管，使到壹傳媒的資產有被挪用的風險。另外，壹傳媒和其名下的蘋果日報印刷有限公司，正面對被收回地皮的訴訟，需要有人與香港科技園談判，包括搬走器材和交回地皮。再者，壹傳媒也需要有人去洽談出售台灣的資產。基於上述理由，法官接納政府的申請，委任安永企業財務服務有限公司的顧智心及徐子超作為壹傳媒有限公司的臨時清盤人。