投訴法官案件不成立　學者斥官官相衞　促調查小組增設社會人士

司法機構早前成立處理針對法官及司法人員行為投訴的兩層機制，並委任9名投訴法官行為諮詢委員會成員，旨在處理針對法官及司法人員行為的投訴作出監察及提出意見、就法庭常規或程序中識別導致或可能導致投訴之處，並適切地提出改善建議；及就改善投訴處理機制提出建議。惟諮詢委員會首次會議決定2宗投訴法官個案不成立，有學者指專責法官小組調查時，仍可能出現「官官相衞」的情況、改革成效不大。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，負責調查個案的專責法官小組均由法官組成，難免與被投訴的法官相識，甚至有利益相關，或「賣人情」以免自身日後被投訴而被譴責。他指出，倘若調查機制是「自己人查自己人」則難以令公眾信服，建議調查機制內亦加入通曉法律、非法官人士，以保持其獨立性。

另外，東網曾倡議司法界改革，由一些已退休又受過專業法律訓練的紀律部隊高層擔任裁判官，他們一方面對本港法律相當熟悉，對處理不同罪案更加瞭如指掌，大大加快審理效率，逐步邁向司法改革藍圖。陳認為建議可行，指出不少法官與律師之間有轇轕，甚至是師兄弟關係，而紀律部隊高層擔任裁判官則可以避免衝突、提供多角度思考，以及改變殖民地意識形態。