政Whats噏：民主派爭做屯門區議會主席存暗湧　建制有機可乘？

雖然區議員宣誓已告一段落，但早前經歷大規模辭職潮後，屯門區議會依然係民主派主導，建制派未能「翻盤」，而該區會先前補選陳樹英辭職而懸空嘅主席職位，就因人數不足而兩度流會，下周二(11月2日)會再開大會補選主席。據了解，現階段有3人有意爭奪主席之位，其中包括民主派嘅甄紹南同江鳳儀，以及建制嘅陳有海，有指泛民因覬覦主席之位而存暗湧，暫時仲未傾掂數，如果唔齊心甚至爆內訌，建制嘅陳有海或可成功「偷雞」。

區議員宣誓結束後，屯門區議會剩11人，包括泛民7人，建制4人。睇牌面嘅話，泛民只要派出一個參選人，兼攞足票嘅話，屯門區議會主席一職應屬囊中物。只不過傳聞民主派喺內部協調區議會主席一職上有份歧，民協嘅甄紹南同前黨友江鳳儀均有意競逐，仲搵緊支持佢哋嘅議員，雙方維持拉鋸狀態。另外，建制陳有海亦有意加入戰團。

對於是否有意競選主席一位，江鳳儀表示無可奉告。雖然江鳳儀資歷較深，但消息指泛民議員唔太認同佢過往喺區議會嘅言行，反而偏向比較年輕嘅區議員做主席咁話。唔知最終甄、江可否協調成功？始終佢哋兩人都做過黨友，如果內部協調唔到，到時喺會議上「企硬」駁火，咁就唔好睇啦，仲可能分分鐘比陳有海坐收漁人之利添。

至於區議員梁灝文就話有民主派嘅同事聯絡過佢，但佢對於主席或副主席都無興趣。咁都有道理嘅，否則到時真係七國咁亂。

若果泛民最終協調成功，派出1人參選，主席張櫈仔相信佢哋係十拿九穩嘞。之不過，建制又會否好似之前咁集體缺席呢？有指建制今次唔會再缺席會議啦，事關要提名陳有海都要出席會議先至得，何況泛民到依家就邊個坐呢個位仍爭拗不斷，隨時可能有人倒戈，或者甩碌，變成建制當選都講唔定呀！