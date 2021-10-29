輸入個案患者曾到訪 大埔逸瓏坊Market Place需再檢測

位於大埔逸瓏灣逸瓏坊的Market Place曾有確診者到訪，需要再次檢測。

再有5個指明地方被納入強檢名單，當中1處涉及早前1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，需要再次進行病毒檢測。政府今日(29日)引用並就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處該5個指明地方之人士，須於下周日(31日)或之前進行檢測。

屬再次檢測的指明地方為大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪的Market Place by Jasons，任何曾於本月11日早上9時至正午12時期間到訪之人士，均需在下周日或之前進行檢測。

至於其餘4個指明地方均為爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校，分別為青衣長發邨長發邨社區中心5樓新界婦孺福利會長發邨幼兒學校、天水圍天龍路9號嘉湖山莊6期美湖居B座激活幼稚園暨幼兒園、柴灣小西灣邨瑞喜樓地下東華三院方樹福堂幼稚園，以及上水馬會道23號上水堂幼稚園。為謹慎起見，該些學校均被納入強制檢測公告，任何在本月16日至今日期間曾身處該4間學校的人士，均需在下周日或之前檢測。