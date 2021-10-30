跨部門巡查荃灣卡拉OK　4客涉犯禁被票控

荃灣警區雜項調查隊，昨日(29日)聯同食環署巡查區內娛樂場所，進行打擊違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）條例》行動。執法人員巡查眾安街一間樓上卡拉OK場所期間，發現4名未滿16歲的顧客未有接種疫苗或未有在進入卡拉OK場所前掃描安心出行二維碼，懷疑違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。遂將他們帶返警署調查，在其監護人見證下，向他們發出定額罰款通知書。

根據法例要求，卡拉OK負責人有責任確保顧客已接種至少1針疫苗、使用安心出行及檢查其疫苗記錄，因此人員會檢控有關負責人，最高刑罰為罰款港幣5萬元及監禁半年。有關場所亦需關閉14天以減低傳播病毒風險。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人及市民無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。