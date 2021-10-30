主動溝通改善陋習　見證學員成長　導師：老懷安慰

「更生先鋒領袖」計劃旨在加強青少年守法意識，如今已有4屆學員。林偉樂、陳珍穎是首屆計劃學員，現在兩人都晉升為進階領袖，協助一眾師弟妹成長。林偉樂現為大學的護理學系一年級生，中三時已參與該計劃，他認為更生先鋒領袖計劃與想像中制服團體並不一樣，自己從中不但學到自律守法，亦獲導師多方面指導。

高級懲教主任韓競濤是計劃導師之一，剛開始接觸一眾14、15歲的年輕一代時，他自言曾擔心導師與學員出現代溝問題，幸經過迎新營和各項訓練後，雙方建立了良好關係，學員會與導師傾訴自己的難題，「家庭問題、學業難題，甚至感情上困難都有分享」。另一導師劉允祈憶起計劃之初，學員參加訓練營前需按清單執拾物品，結果仍有不少甩漏：「(有人)行山連水都可以不帶」，令他當時感驚愕。幸此後的訓練，學員均有顯著成長。

同為首屆學員的陳珍穎表示，剛加入計劃時，個性較內向，不懂與陌生人交流溝通，在導師的循循善誘及關心下，逐步改善，她說：「好像最近放榜成績不理想，又無覆(導師)message，導師都會繼續關心」，種種窩心行動，令她對這個家庭甚有歸屬感。

看見學員進步，導師最開心，兩名導師都說，陳的個性由內向轉趨能夠主動與人溝通，而樂仔口不擇言的個性亦有所改善，令他們大感「老懷安慰」。

被問及若學員有志投身懲教署，曾參與「更生先鋒領袖」計劃是否會佔優，劉回應指，訓練內容亦有涉及懲教署工作性質，學員已有所認識，再加上各項刑法知識，相信對應考有關職位時會有所幫助。