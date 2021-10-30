學員身體力行學中式步操　懲教署宣揚守法正面價值觀

前年反對修訂逃犯條例事件後，在囚人士有年輕化跡象，加強年輕人守法意識備受關注。懲教署在2018年推行「更生先鋒領袖」計劃，望年輕人在學期間已建立3大正確價值觀「奉公守法、遠離毒品、支持更生」，至今已有174名學員參加。該計劃有別於其他紀律部隊的同類活動，參加者可親身與在囚人士和接受戒毒治療者對話，感受審訊和在囚的體驗等，另為加強學員的國民身份認同，學員自今年8月起，還要學習中式步操和升旗等，懲教署還安排了多個國內交流團，讓學員更了解國家。

懲教署高級懲教主任劉允祈表示，「更生先鋒領袖」計劃主要面向中學生，培養參加者的領袖性格及建立正確觀念。目前計劃已舉辦至第4屆，歷屆學員合共約174人，計劃推出後獲得好評，預料今年底會向全港中學招募第5屆學員。

劉指出，學者接受訓練的內容參考懲教主任課程，包括紀律訓練、懲教、刑事司法知識及歷奇團體訓練等。計劃初期的步操訓練仍沿用英式步操，但為增進青少年對國家的認識，今年8月起已開始教授中式步操和升旗訓練，如摺國旗及其懸掛方式，建立學員對國家歸屬感和培養律己精神及正面價值觀。學員林偉樂則指，中式步操所應用的力度和肌肉均與英式步操不一樣，但步操屬於團體合作運動，並非一人的事，故最重要需要團體合作才能完成。

近年與政治相關的反社會事件頻生，劉允祈認為，要教導青少年守法並非「講就得」，要身體力行讓他們去感受，計劃會安排學員與在囚人士對話，令他們明白違法的代價。課堂亦會加入一些有趣的問答比賽或以遊戲性質教授守法意識，他指「起碼讓學員知道甚麼可做，甚麼屬於犯法不能做」，並裝備其知識以領袖身份向外界宣揚正面訊息。

至於內地交流團，計劃曾主辦中山交流團，安排學員曾與當地共青團領導會面；前年7月，學員亦曾到北京與當地司法部官員會面交流。身兼計劃導師的高級懲教主任韓競濤表示，他一度對學員到北京的表現非常擔心，結果學員不但反覆練習交流時的安排活動，還多次要求導師檢視和評價他們的表現，最終圓滿完成任務，沒有令他失望。