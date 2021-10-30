尖沙咀黑幫爆混戰半百惡煞狂扑私家車　反黑拘4男

警方高度關注近日網上流傳一段影片，顯示大批懷疑有黑幫背景人士，在尖沙咀天文台道一帶聚集，並懷疑用硬物敲打一輛私家車。油尖警區反三合會行動組經深入調查後，昨晚（29日）採取行動，突擊搜查多區目標地點，拘捕4名本地男子(28至33歲)，他們俱涉嫌非法集結，已被扣留調查。警方指相關調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

該幕有如電影橋段中黑幫講數的墟冚場面，從片段可見近50名黑衣漢，在天文臺道與金巴利街交界，包圍一輛白色私家車，並用硬物狂扑，司機其後褪車，沿天文臺道轉出漆咸道南突圍脫險。事發經過被多名市民拍下，並上載3條片段在社交網絡，結果引來網民瘋傳。

據了解，事發於前日(28日)凌晨4時許，一批疑有黑幫背景的男子，到天文臺道一間由黑幫和勝和背景的人士睇場酒吧「踩場」，其後發生爭吵，雙方各自「吹雞」召來大批人手到場，最終釀成衝突。

雙方由樓上打至樓下，混亂間有人登上一輛白色私家車企圖逃走，卻遭近半百黑衣漢包圍及叫囂，場面誇張。消息指，被包圍的人士有黑幫和勝和背景，陣陣震天起哄聲中，夾雜連串扑車聲響，聞者心寒。其後私家車突圍逃去。有途人見狀報警，惟警方趕至現場時，該批人士已經逃去。