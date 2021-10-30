警方巡查灣仔區餐飲場所　韓籍女涉用假安心出行被捕

灣仔警區反黑組、特別職務隊及分區牌照組聯同機動部隊，昨晚(29日)於區內展開代號為「五角」及「松塔」的反罪惡行動，打擊區內暴力罪行及針對區內餐飲場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警員於聖佛蘭士街10號一間餐廳內，一名34歲韓籍女子，懷疑用虛假的「安心出行」應用程式進入店內用膳，她涉嫌使用虛假文書被捕，案件交由灣仔警區刑事調查隊調查。

與此同時，警員於銅鑼灣登龍街1號一間餐廳，發現1名男職員及1男1女顧客未能出示接種新冠疫苗紀錄。另外1名男顧客沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的要求掃描安心出行二維碼。警員向該3男1女(28至36歲)發出定額罰款通知書。

此外，另一批警員在莊士敦道205號一所餐飲處所，發現處所沒有按《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）的要求於凌晨2時後關閉並繼續營運。警員遂向餐廳內的5名男子(40至50歲)，發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人及市民無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。