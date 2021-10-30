法援屢遭濫用港府補鑊　鄺寶昌：受助人不可提名律師無違基本法

法律援助制度存在漏洞，黑暴期間更有「爆眼女」獲批法援，被指濫用一事，港府其後完成檢討法律援助制度並提出多項改善建議，包括在刑事案件方面，不再容許由受助人提名律師，而是由法援署委派。法援署署長鄺寶昌今早(30日)在電台節目表示，去年有408名律師及312名大律師接辦法援案件，但當中僅約5%律師集中處理了20%刑事法援案件，認為提出改革是希望減少接辦案件過分集中，有更多律師可參與處理法援刑事案件，對培養有經驗的律師有好處。

法援的3大改革方向包括，針對刑事案件，法援署不准許申請人自選律師代表，改由署方指派；在民事案件方面，大律師每年整體可接下涉法援的案件，由最多20宗減至15宗，事務律師則由35宗減至30宗，當中涉司法覆核的案件，大律師每年可接下最多3宗，事務律師則最多5宗；以及公開更多涉法援案件的數據資料。

鄺強調，實際上法援受助人在刑事案件上並沒有提名律師的權利，只是過去5年部門放寬了做法，時至今日已有7成的刑事案由受助人提名，令部分律師失去代表受助人的機會，認為對長遠對社會未必是好事。

對於有意見指，有關改革可能違反《基本法》第五十五條，他解釋法援署的目標是向受助人提供合適的法律代表，但沒有講明受助人有選擇律師的權利，強調改革不會牴觸《基本法》或《人權法》。至於由政治立場不同的律師代表受助人，會否損害其利益，鄺相信律師及大律師知道其責任是維護當事人權益，如果自覺不能好好代表當事人，就不會承接案件。