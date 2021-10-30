實現碳中和目標漫長　黃錦星：長遠盡量減少燃煤發電

為減緩全球暖化趨勢，近年國際間興起一股減碳潮流，香港亦不例外，早前港府制訂《香港氣候行動藍圖2050》，冀於本世紀中葉實現碳中和目標。環境局局長黃錦星今早(30日)在電台節目表示，藍圖提出香港要在2050年前達致碳中和，而要達到目標需由三方面進行，包括全民節能、減廢及增加使用綠色交通。

黃指出，全球燃料價格上漲是大趨勢，現時電費包括基本電費及燃料帳兩個部分，燃料帳是實報實銷，因此較難掌控，長遠會盡量減少燃煤發電，改用其他的燃料，期望長遠能平衡發電成本，而兩電已向政府提交調整電費申請。

至於減廢方面，黃指會循多個方向，包括源頭減廢、更多的潔淨回收及轉廢為能，其中一個方向是廚餘發電，首個設在大嶼山的有機資源回收中心，每天可處理200公噸廚餘；日後落成啟用第二期回收中心，預料每天可處理300公噸廚餘。

此外，黃錦星表示本港推動電動私家車有不錯成果，去年每8輛新登記的私家車有1輛是電動車，今年增至每5部就有1輛，比例是全亞洲第一。在商用車方面，政府將會未來3年內嘗試引入氫能雙層巴士，而香港首部電動雙層巴士稍後會試運。