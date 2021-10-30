公屋輪候5.8年等到頸長　陳帆稱等到2027後有望改善

本港目前公屋輪候時間長達5.8年，輪候公屋等到頸長。運輸及房屋局局長陳帆今日(30日)發表網誌，直言理解各界對此關注，強調已一直努力增加供應，竭盡全力提供質量並重的公營房屋，但坦言輪候時間要在未來5年後(2027/28至2031/32年度)始有望出現較明顯的改善。

施政報告揭出本港未來10年公營房屋建屋量「頭輕尾重」，當中僅有三分一的單位在首5年期(明年至2026/27)落成。陳帆今日(30日)重提現時已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，可以滿足未來10年預計30.1萬個公營房屋單位需求。

本港未來5年預計約10萬個公營單位落成，而第二個5年期(即2027/28至2031/32)預計能提供約23萬個公營單位，屆時年均約4.6萬個單位落成，若加上每年約有8,000個回收單位，即第二個5年期內年均可提供約5.4萬個公營單位。惟說畢上述十年建屋大計，陳帆又「戴定頭盔」指公營房屋每年的實際供應量並不相同，最終須視乎土地供應能否如期到位。