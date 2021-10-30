對華政策議會聯盟意大利開會　多名在歐港人與會

由美、英、澳等國家和歐洲議會多名議員成立的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）周五（29日）在意大利羅馬開會，在二十國集團（G20）在當地舉行峰會前夕，要求各國對中國大陸採取更強硬立場，並宣布印度成為IPAC的第21個成員國，多名在歐港人與會。

由約250名議員組成的IPAC，響應和支持呼籲關注大陸人權狀況的場外集會抗議活動。當日會議還有香港前議員羅冠聰、留德港人鄺頌晴、潛逃港人劉祖迪，以及新疆、西藏等地的維權人士出席發言，台外長吳釗燮亦應邀發表視像演說。共同創立IPAC的英國保守黨前黨魁施志安批評，G20顯然無意討論如何應對大陸所為，無視其踐踏人權；質問自由世界打算採取甚麼行動，避免大陸攻打台灣。

印度成為IPAC最新的成員國，在中印邊境局勢緊張之際備受關注。印度國會議員庫馬爾（Sujeet Kumar）表示，中國對印太區域其他國家的態度日益挑釁好鬥，印度作為人口最多的民主國家，必須站在最前線捍衞民主價值。庫馬爾等4名印度國會議員已加入IPAC，未來數月料再有逾10名議員加入。