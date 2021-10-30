協恩中學11.27網上面試　校長貼士：了解學生創意能力

直資名女校協恩中學今日(30日)舉行2022/23年度中一入學網上講座，校長梁少儀表示，明年中一入學學額有180個，初中每年學費為36,810港元，所有申請者均獲首輪面試機會，面試訂於11月27日，以網上個人會面形式進行，了解學生的表達、解難、運算、邏輯思維、創意等能力。校方建議面試者穿小學校服，面試以英語及廣東話進行，不諳廣東話者可在報名時選填普通話。

梁校長指，協恩中學強調「基督精神與全人教育」，疫情期間亦關心學生的成長需要，提供適切的學術支援，疫下也舉辦網上合唱團及管弦樂訓練、辯論比賽等。因此，2021年度中六學生的文憑試成績表現卓越，逾93%學生於聯招獲本地八間資助大學學位課程取錄，當中約63%獲香港大學、香港中文大學或香港科技大學取錄。海外升學方面，亦有學生獲得香港卓越獎學金，負笈英國劍橋大學、倫敦帝國理工學院等學府。

有意明年入讀中一的申請人，須於11月4日前遞交網上申請，並於11月6日中午前將網上申請表、成績表、出生證明等實體文件及報名費於學校開放期間一併遞交，所有申請者均獲首輪面試機會。

首輪面試後，將篩選出500至600名申請者，進入第二輪面試。第二輪面試將於12月至明年3月進行，由校長及資深老師接見申請者及其家長或監護人，話題圍繞學生個性、興趣、品格、日常生活、個人期望等，同學亦可主動發問。無論申請者是否獲取錄，均將不遲於明年5月3日，以電郵收到通知。

此外，協恩中學另設運動技能及音樂測試日，有意參加者須填寫特定表格。當中運動技能可選項目包括田徑、羽毛球、籃球、劍擊、曲棍球、壁球、游泳、乒乓球、網球、排球及三項鐵人。