萬聖節前適逢假日　蘭桂坊酒吧餐廳預約爆滿

疫情下的萬聖節前夕適逢周末，料不少市民會出門消遣「解悶」，放鬆心情。蘭桂坊協會總監張素媚指出，隨着本港疫情漸趨穩定，對萬聖節市道感到樂觀，又得悉大多酒吧及餐廳預訂爆滿，預期整體生意較前兩年好，「不少大公司或團體疫情下不敢訂枱搞活動，但今次都不斷收到相關公司(訂)單！」

張表示，萬聖節向來是蘭桂坊的重頭節慶日，此日子除了吸引成年市民用餐耍樂，亦吸引家長帶同子女「變裝」到場感受節日氣氛。萬聖節前剛好連接周五及周六，變相打工仔有較充裕的時間於節日消遣及休息。她得悉不少酒吧及餐廳自半個月前已陸續接到預約，當中不乏以公司或團體為單位的客人，情況令人鼓舞。她續以昨晚Happy Friday為例，指蘭桂坊普遍酒吧生意爆滿，而大多餐廳亦至少七成滿座，「有口碑的餐廳則想預約都預約唔到！」

她估計，萬聖節前生意可觀，蘭桂坊現場會有本地美妝團體擺攤，為想即興變裝的市民裝身；另外協會亦安排以萬聖節主題打扮的模特兒游走不同餐廳酒吧，屆時可與途人合照留念，增添節日氣氛。她相信市民歡度節日同時會謹記抗疫，冀望政府考慮將酒吧及夜店的防疫措施與普通餐廳看齊，一來可給予營運者更多經營空間，二來可統一執法，避免市民或店家誤墮法網。

尖沙咀河內道酒吧東主Joe表示，預期今年萬聖節生意約有6至7成，總比去年好，但因為營業時間及枱數等限制，認為「生意一定回不到疫情前水平」。他坦言單靠一天半天旺場，對整體生意額幫助不大。他促請政府考慮進一步放寬防疫措施，例如不再對營業時間有所規限，「午夜12點(關門)可謂早到離譜，而去到凌晨2點亦是到喉不到肺」。