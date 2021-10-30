大灣區青年就業計劃入職率低　調查指對當地了解不足感憂慮

本港青年失業情況嚴重，港府今年初推出「大灣區青年就業計劃」，聲稱協助本地大學生到內地就業，惟入職數字僅得約30%，當局曾稱會作詳細檢討、規劃。有團體今日(30日)舉行「香港青年發展指數問卷調查暨青年職涯體驗計劃啟動禮」，調查發現即使有近57%受訪者，認為政府對粵港澳大灣區發展計劃宣傳足夠，但仍認為對大灣區並非十分了解。

調查由今年7月1日至10月5日進行，成功收集534份18至45歲受訪者回應，調查顯示56.6%人認為政府有足夠宣傳大灣區發展計劃，但有近36%受訪者對計劃表示不是十分了解，亦有53.9%表示不知道政府有資助青年人到大灣區創業。

受訪者以商業、社會服務業、科技行業為最想投身大灣區的3個行業，分別佔14.8%、13.1%、12.5%。勞工及福利局副局長何啟明笑指，自己近期正觀看一齣關於化妝行業的韓劇，並指個人服務業都可以做得高端、大眾化。對於大灣區青年就業計劃，何表示求職係雙向選擇，會就計劃作詳細檢討，收集年輕人意見。

粵港澳大灣區文創科技聯盟執行主席李嘉俊指出，發展科技需要足夠的數據作技術優化測試及市場開發，大灣區的人口密度正可配合相關的發展，又鼓勵青年人創業前多作準備，例如親自到內地考察，從多方面如目標市場、供應商、合作夥伴、當地政策等，選擇哪一個地區比較適合落戶。