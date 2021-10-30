35%居民認為深水埗欠共融　機構建議優化醫療文娛設施

深水埗歷史悠久，有40多萬人口，但逾35%居民認為社區欠共融。有組織在1至3月，訪問了676名深水埗居民，發現逾70%孩子及長者的照顧者，對「深水埗區內有足夠的活動為照顧者減壓」表示「一般」至「不同意」，認為政府應以共融概念優化該區醫療及文娛設施，發展「兒童友善」的遊樂設施等。

香港基督教服務處以問卷形式調查，676名受訪者中412人為12歲或以下的兒童，或60歲或以上的長者之照顧者。若以10分為滿分，約35%居民對「深水埗是共融社區」，給予5分或以下。而在照顧者方面，若以5分為滿分，「照顧者友善社區氛圍」僅得3.11分，亦有超過60%對「深水埗區有足夠的服務/設施，讓照顧者有休息的機會」表示「一般」至「不同意」。

而在「醫療健康」、「文娛康樂」及「人際」方面，逾40%照顧者對「我和他人一樣，在有需要時能獲得合適的醫療服務」表示「一般」至「不同意」。逾30%照顧者對「我能夠享用社區的文娛康樂設施」表示「一般」至「不同意」。近40%照顧者對「我能夠和不同特質的人做朋友」表示「一般」至「不同意」，數字普遍較非照顧者高。

李太既要工作，亦要照顧兩名幼童，即使家中有長輩協助照顧孩子，但亦曾因長輩身體抱恙而要帶兒女上班。她希望社區能在緊急情況下提供暫託支援。另外，中一生山風則認為，社區裏的遊樂場設計單一，未能配合10至12歲的兒童需要；政府應多聆聽不同年齡的兒童的意見，改善遊樂場設計。

組織建議，政府應優化該區醫療及文娛設施，包括醫療系統、網上門診預約服務、遊樂設施及圖書館等。另外亦應增加長者、兒童及幼兒於社區內的緊急暫託位名額，並制訂長遠措施，推動以即時通訊軟件發放社區消息、進行諮詢及收集意見等，推動社會共融。