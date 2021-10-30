美食嘉年華首日開鑼　過百人龍搶購心頭好　特價豬手熱銷

闊別2年的香港美食嘉年華終於今日(30日)在葵涌運動場開鑼，場內設逾260個檔口，大多設有電子支付系統。場內有食品更低於一折，包括2港元的燒肉醬汁、有機特濃豆漿，及限量出售的5港元陶瓷刨，當中以19.9港元「豬手」最受歡迎，開檔不久，已見人龍，約50人在排隊輪候，惟由於限售20份，3分鐘已迅速售罄。由於今年不設試食，有商戶表示，希望以薄利多銷吸引消費者幫襯；亦布市民為購得特價心頭好提早出門、跨區前來。不過，亦有市民偷偷犯禁，於場內除罩飲食。

開幕前1小時已有數百人排隊守候，排首位的胡小姐表示，得知嘉年華有平貨執，擔心貨量有限，特意提早出門。她預算數百港元，始終經濟不太好。10時半開始進場，胡小姐率先衝去目標檔口，成功買得心頭好「豬手」，為此開心不已。

滿載而歸的曾太高興地向記者展示其2部手推車的戰利品，包括花膠、鮑魚、海味、小食醬汁及煲。她表示已經做足功課，短短2小時，更已花費近3,000港元。另一位買了500多港元急凍海鮮的梁女士則認為，場內氣氛比過往失色，人流較少，但卻比較「好行」。

而場內熱賣的豬手檔負責人莊小姐滿意銷情，開業僅1小時，便已賣出過百隻急凍豬手，要再入貨。疫情所限，場內不設飲食，惟有轉售凍肉，想不到反應好，估計市民多在家煮食。