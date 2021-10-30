今增3宗輸入病例 2患者為抵港外傭 均已接種新冠疫苗

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(30日)新增3宗輸入病例，涉及1男2女，年齡介乎23至59歲，分別自菲律賓、德國及印尼入境。所有患者均已接種新冠疫苗，包括2名抵港外傭。截至現時，本港累計確診個案12,346宗，另有少於5宗初步個案。

今日新增個案當中有2名女性外傭，其中一名35歲(個案編號：12349)，本周四(28日)從菲律賓乘坐「5J272」航班抵港，抵港後於機場確診，並無出現病徵。她6月22日及7月20日於菲律賓完成接種由内地研發的科興疫苗。

另一名外傭23歲(個案編號：12351)，上周六(23日)從印尼乘坐CX798航班抵港，入住竹篙灣檢疫中心，5日後發病，驗出L452R變異病毒株。她6月2日及8月7日在印尼完成接種科興疫苗。

餘下一宗個案為59歲男子(個案編號：12350)，本周四從德國乘坐LH796航班抵港，於機場驗出病毒，並帶有L452R變異病毒株，屬無病徵個案。他4月17日及5月8日在香港完成接種由德國及内地合研的復必泰疫苗。

醫管局表示，截至今日，再有1名確診病人(個案編號：4531) 出院，令至今康復的新冠患者增至12,034。目前公立醫院已啟用581間負壓病房，即合共1,065張負壓病床，仍有60名確診病人，分別於8間公院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。