海關籌備恢復往來　購高科技儀器堵截違禁品　料明年應用

海關提升現役X光機，並引入新人工智能系統及偵測科技，預計明年首季應用在各個口岸，為通關作準備。新任海關關長何珮珊今日(30日)表示，為成功堵截更多違禁品，海關引入100部自動偵測儀器，配備數據庫及人工智能，提高檢查準確度，亦會引入6部電腦斷層掃描系統。

何指出，有關機器可提供細節豐富，解像度高，可提供立體X光影像，而由於掃描系統當中有資料庫，可與現時正處理物品的X光片對碰，讓前線人員知道物品是否可疑，令抽驗貨物時能更加精準。何亦提到，就境外勢力透過文宣等「軟對抗」滲透，危害國家安全，前線海關人員會謹慎審視。

何珮珊稱，判斷有危害國家安全的「軟對抗」的文宣物品會整體檢視，包括具體內容，所包含的意思，當時社會狀況等，當有斟酌地方，會適當地索取法律意見。而面對坊間的質疑，甚至這些指責，海關「無畏無懼」。

海關正主力推展「智慧海關藍圖」，循4個方向提升海關的職能，包括智慧邊界管理、智慧調查及案件管理、智慧便商利貿，以及智慧營商發展，會分階段推行提升一系列資訊科技策略性項目，包括強化部門的資訊科技基礎設施，構建運用大數據及雲端計算平台，以提升部門的數據分析能力；建設嶄新業務營運系統提升執法成效，如口岸管理、罪行分析、風險評估等；加強企業資源管理的業務流程數碼化，提升行政效能。

保安局曾指，其中智慧邊界管理將引入新設備鎮守邊界，首批38套X光檢查器自動偵測儀已投入運作，而第二批設備涉及6台電腦掃描檢查系統，及約40套X光檢查器自動偵測儀，明年初左右便可交付。

此外，海關亦正研發「智慧證物管理系統」以實時監察檢獲物品在倉庫內的位置，又透過無線射頻識別技術，改善倉庫的整體管理效率。有關系統的概念驗證研究今年會展開。