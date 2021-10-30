新冠疫情下家暴增　80%受訪SEN兒童曾遭嚴重身心虐待

研究指，疫下停課使學童身心受損，尤其有特殊學習需要的兒童。

新冠肺炎疫情持續超過1年，不同兒童身心均受衝擊。有學者研究發現，疫情下家暴個案增加，有約80%有特殊學習需要(SEN)的兒童曾受身心虐待；另亦發現疫下停課，居住環境限制下，令兒童體能、心理及精神健康均受到嚴重衝擊。

疫情下長時間停課，不少兒童需在家中上課，全日與家人相處。香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授兼香港兒科醫學會會長葉柏強，今日(30日)公布其早前的研究發現，指有約80%有特殊學習需要的兒童曾受到肉體及精神虐待，更加有兒童被非常嚴重的虐打，情況令人憂慮。

他又指，有特殊學習需要的兒童所面對的壓力、情緒及行為問題較正常兒童多，其中一半兒童的治療及復康訓練受停課影響，令兒童較多有專注力不足等的病徵。

葉柏強續稱，停課加上居住環境有限制，兒童體能、社會心理、認知能力及精神健康，甚至與家人關係均受到嚴重影響，其研究團隊在前年9月至去年1月，以及今年3月至4月，調查140名小三至中五學生的睡眠及活動習慣。

調查亦發現，兒童在疫情期間普遍較晚睡及遲起床，而使用電子產品於娛樂的時間平均日增1小時，其中以6至12歲兒童最為明顯。另外，父母教育程度及家庭收入較低的兒童，在使用電子產品時間較多，並且較少運動，對兒童帶來不良影響。