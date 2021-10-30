冷鋒下周末殺到最低19度　打鼓嶺僅17度

近日天氣回暖不少，天文台預測東北季候風會在明日(31日)萬聖節前夜繼續影響華南，而一道雲帶會覆蓋廣東沿岸。一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸地區，並在下周中期逐漸緩和，下周六(6日)市區最高氣溫攝氏29度。不過，天文台預料一道冷鋒會在下周末期間橫過華南，氣溫顯著下降；11月8日早晚較涼，市區最低氣溫只有攝氏19度。

天文台表示，一道雲雨帶正覆蓋廣東，東北季候風亦同時影響沿岸地區。大致多雲，今晚及明早有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎22至26度，吹和緩東北風，明日漸轉吹東風，離岸風勢清勁。

明日萬聖節前夜不少市民外出玩樂，天文台預料明早有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，氣溫則介乎22至26度。另外，踏入11月，本港亦連續多日有陽光，不過未見寒意，下周六市區最高氣溫更上升至29度，打鼓嶺及上水更達30度。

下周日(7日)是廿四節氣的「立冬」，意味冬季開始。不過，天文台料下周日大致多雲，有幾陣雨，天氣顯著轉涼，最低氣溫跌至21度，與前一日最高氣溫比較，溫差可達8度。天文台預測11月8日大致多雲，有一兩陣雨，早晚較涼，最低氣溫下跌至19度，最高僅22度，新界多區包括屯門、沙田、上水僅得18度，打鼓嶺低見17度。